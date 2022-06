LKW rammt Bus

Nach ersten Angaben der Polizei ist ein LW in einen Bus gefahren. Die B7 in Fahrtrichtung Wehringhausen ist zur Zeit komplett gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Fahrgast im Bus verletzt worden. LKW und Bus sind offenbar beide noch fahrbereit und müssen nicht abgeschleppt werden. Kurzzeitig war auch der Busverkehr der Hagener Straßenbahn in Richtung Kuhlerkamp gestört.