Mangel an Blutspendereserven

Aktuell fehlt es an Blugtspenden für alle Blutgruppen. Besonders betroffen sind die Gruppen 0 Rhesus positiv und 0 Rhesus negativ. Da Firmen- und Unitermine fast komplett ausfallen, wird darum geben, die DRK-Termine in den Heimatgemeinden oder das Spendecenter in der Feithstraße zu besuchen. Aus Sicherheitsgründen sind Begleitpersonen derzeit nicht erlaubt. Spender werden außerdem gebeten, einen eigenen Kugelschreiber und einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Der Imbiss im Anschluss wird durch ein Lunchpaket ersetzt. Ein Corona-Test vorab ist nicht erforderlich, da es keine Hinweise dafür gibt, dass das Coronavirus über das Blut übertragen wird.





Termine: www.blutspende.jetzt

Aktuelle Infos: www.blutspendedienst-west.de/corona