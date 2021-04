Massig Zigaretten und Bargeld

Im vergangenen Monat gelang es den Ermittlern vom Zollfahndungsamt Essen, einen Kleintransporter mit gefälschten Kennzeichen abzufangen. Bei der Ladung handelte es sich um etwa 400.000 Zigaretten. Der Fahrer hatte in seinem Rucksack hochwertige Elektronikartikel und 113.000 Euro Bargeld. Es gab mehrere Festnahmen. Noch am selben Tag gab es weitere Durchsuchungen in Dortmund, Kamen und Hagen. Auch dort konnten Zigaretten, Bargeld und weitere Beweismittel gesichert werden. Die Bande soll mit der Ware mehr als 160.000 Euro Steuern hinterzogen haben.