Max-Reger-Musikschule wird 60 Jahre alt

Unter dem Motto ,,Mit uns macht Musizieren Spaß'' treten Schülerinnen und Schüler der Musikschule und verschiedene Bands auf. Ein durchmischtes Programm mit dem Schwerpunkt Rock- und Popmusik erwartet dort die Zuschauer. Denn auch der Fachbereich Rock, Pop und Jazz feiert ihr 40-jähriges Jubiläum. Das Programm startet an vier verschiedenen Orten um jeweils 15 Uhr. Leiter der Max-Reger-Musikschule Dr. Michael Weigelt-Liesenfeld ist bereits positiv gestimmt.

© Radio Hagen

Am Abend tritt dann die Band ,,GREEN'' auf. Auch die feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Die Hagener Band wird das erfolgreiche Album ,,The Dark Side of the Moon'' von Pink Floyd als Rockband präsentieren. Für Rock-Fans der 70-er Jahre also ein sehenswertes Erlebnis. Bandmitglieder Milla Kapolke und Rolf Möller freuen sich bereits sehr auf den Abend.





