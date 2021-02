Mehr Geld für Dachdecker

Außerdem bleibt die tarifliche Altersvorsorge in Höhe von 94 Euro pro Monat bestehen. Auch die Azubis in der Branche werden seit diesem Januar besser bezahlt: Sie bekommen 780 im ersten, 940 im zweiten, und 1.200 Euro im dritten Lehrjahr. Die Gewerkschaft IG Bau weist darauf hin, dass das zusätzliche Geld auf der aktuellen Lohnabrechnung auftauchen muss. Wer leer ausgeht, soll sich an die Gewerkschaft wenden. Der Tariflohn in der Branche liegt bei 19,12 Euro. Anspruch auf die tarifliche Bezahlung haben Gewerkschaftsmitglieder, deren Firma Mitglied in der Dachdeckerinnung ist. In Hagen arbeiten etwa 310 Dachdecker.