Mehr Tage zum Bummeln

Sollte der Weihnachtsmarkt wie geplant stattfinden, dann könnte er bereits am 12. November beginnen und bis zum 30. Dezember gehen. So könnte der Besucherandrang besser entzerrt werden und die Schausteller hätten mehr Zeit, um ihre Waren anzubieten. Aktuell wird noch an dem Hygienekonzept gearbeitet. Ob der Plan am Ende aufgeht, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab.