Mehrsprachiges Angebot

Dazu wurden unter anderem Videos bereitgestellt, in denen nochmal auf die aktuelle Situation aufmerksam gemacht wird. Es geht darum, weiterhin zusammenzuhalten und die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Die Videos sind auf Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Griechisch, Italienisch, Rumänisch und Türkisch verfügbar. Die Aktion haben das Kommunale Integrationszentrum und die Pressestelle der Stadt Hagen organisiert. Auch auf der Internetseite der Stadt gibt es alle wichtigen Infos zur Pandemie in mehreren Sprachen, um möglichst alle Menschen in Hagen zu erreichen.