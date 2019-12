Menschlicher Schrankenwärter

Eine Person sitzt dort jeden Tag in einem Auto am Bahnübergang. Kurz bevor ein Zug kommt wird sie angerufen und muss bestätigen, dass die Gleise frei sind um die Schranken schließen zu können. Grund dafür ist, dass in Brügge das neue Elektronische Stellwerk in Betrieb ist. Deshalb müssen Kamera und Gleisfreimeldeanlagen noch „aufgeschaltet“ werden. So lange das nicht passiert ist, muss diese Person weiterhin am Gleis helfen, so die deutsche Bahn. Wie lange das dauert ist allerdings nicht sicher.