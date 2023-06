Messerstecherei

Bei einer Auseinandersetzung ist am frühen Morgen ein 39-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar waren kurz nach 4 Uhr drei Männer am Landgericht - und vorher schon in einem Taxi - aneinandergeraten. Einer der Beteiligten soll ein Messer gezogen und zugestochen haben.

