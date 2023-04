Mit Tourismus Wildtiere schützen - Das Ocean Wildlife Projekt

"Jeder Mensch kann Teil des Schutzes werden." so der Ansatz des Vereins Ocean Wildlife Projekt, der erstaunlicherweise nicht am Meer sondern mitten im Ruhrgebiet, in Essen sitzt. Um das deutlich zu machen, zeigt der Aquazoo Löbbecke Museum die Ausstellung "Giganten des Atlantiks - Tauchexpedition Azoren". Dort kann man sich anschauen, wie die Biologen um Lukas Müller arbeiten und forschen. Und vor allem, gibt es spektakuläre Bilder zu sehen. Diese Aufnahmen sind möglich, erzählt Lukas Müller im Interview, weil sie in der Regel ohne Sauerstoffflasche tauchen, um die Tiere nicht zu verschrecken. Hört das ganze Interview mit Lukas Müller nochmal hier an.

