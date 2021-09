Mitarbeiter entlasten

Während der Pandemie hat sich die Kommunikation mit der Verwaltung verändert. Das sorgte für viele Mails in Sachen Terminvereinbarung. Jetzt soll das ganze Prozedere vereinfacht und die Mitarbeiter in der Verwaltung entlastet werden: Ein Termin bei der Ausländerbehörde kann mit ein paar Klicks bis zu drei Wochen im Voraus gebucht werden. Immer montags schaltet die Stadt neue Termine frei. Die Terminvergabe per Telefon oder per Mail fällt weg.

Hotline für Fragen zu ausländerrechtlichen Angelegenheiten: 02331/2076000