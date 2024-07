Mode und Schuhe in der Volmegalerie

In Sachen Mode und Schule bekommt die Volmegalerie einen neuen Anbieter. Der Laden Tasha Schuh und Boutique will dort in einem Monat sein neues Geschäft eröffnen. Er kommt von der Hohenzollernstraße, die Besitzerin erhofft sich vom Umzug eine bessere Positionierung. Der Laden steht für ausgefallene Schuhe und Mode und kann beides in der Volmegalerie auch wetterunabhängig bei Modenschauen präsentieren.

© Radio Hagen