Mord am Hellweg Autorin zu Gast

Die Krimi Autorin Katja Bohnet, ist gerade in Hagen zu Gast und recherchiert für eine exklusive Kurzgeschichte. Zum 10. Jubiläum von Mord am Hellweg schreibt Katja Bohnet eine Geschichte, die in Hagen spielen wird. Schon seit Donnerstag ist sie in Hagen unterwegs und hat schon einiges an Inspiration gefunden.