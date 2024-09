"Mord am Hellweg" und der "Mörderische Herbst"

Mord am Hellweg gilt als Europas größtes Krimifestival, alle zwei Jahre präsentieren die Autorinnen und Autoren selbst ihre Geschichten in den beteiligten Städten. Bei uns in Hagen gibt es Lesungen mit Frank Goldammer, Arne Dahl und Mark Fahnert, dazu kommt ein Female Thrill im Museumsquartier.

Der mörderische Herbst beginnt dann im November mit unterschiedlichen Veranstaltungen in der Stadtbücherei auf der Springe, den Stadtteilbüchereien in Haspe und Hohenlimburg aber auch bei Thalia. Es gibt Lesungen aber zum Beispiel auch das MitSingDing.





