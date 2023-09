Motion Award 2023

Der 5. Motion Award

Im großen feierlichen Rahmen veranstaltete der Unternehmer Rat Hagen im Studio 4 der Go4It Firma das diesjährige Event. Hauptaugenmerk der Veranstaltung ist das Bürgerliche Engagement. Ausgezeichnet werden dabei Bürger und Bürgerinnen, Initiativen oder Projekte, die mit ihrer Arbeit neue Impulse und Perspektiven für unsere Stadt schaffen und so zu einem wertvolleren Hagen beitragen.

Die verliehenen Preise

In diesem Jahr sind die Preise in gleich vier unterschiedlichen Kategorien verliehen worden. In der Kategorie: "Bürgerschaftliches Engagement" ging der Preis an den Stadtheimatpfleger Michael Eckhoff. Der Preis für "Integration" ging an die lutzhagen Leiterin Anja Schöne.

In der Kategorie " Start-Up" nahmen Marcus Zeumer und Felix Schachi, der Firma HelviX den Preis mit.

Der Ehrenpreis ging in diesem Jahr an Dirk Hildebrand der Go4It Firma.

Gratulation an alle!