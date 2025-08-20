Navigation

Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt

Veröffentlicht: Mittwoch, 20.08.2025 10:52

Auf der A45 in Richtung Dortmund hat es einen Unfall gegeben. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Ein roter Rettungshubschrauber steht auf der Straße. Neben ihm stehen zwei Feuerwehrleute. Im Hintergrund sieht man mehrere Rettungsfahrzeuge.
© Alex Talash

Gegen 9:20 Uhr verunfallte ein Mann mit seinem Motorrad in der Abfahrt Hagen-Süd. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, wurde über die Leitplanke geschleudert und verletzte sich hierbei lebensbedrohlich. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Fahrer die Kontrolle verlor ist unklar. Die Aus- und Abfahrt Hagen-Süd ist aktuell (10:50 Uhr) gesperrt. 

