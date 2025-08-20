Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt

Gegen 9:20 Uhr verunfallte ein Mann mit seinem Motorrad in der Abfahrt Hagen-Süd. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad, wurde über die Leitplanke geschleudert und verletzte sich hierbei lebensbedrohlich. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Fahrer die Kontrolle verlor ist unklar. Die Aus- und Abfahrt Hagen-Süd ist aktuell (10:50 Uhr) gesperrt.