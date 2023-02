Müllsammelaktion an Karneval

Die gibt es am Sonntag, dem 19. Februar, in Eilpe, Wehringhausen und der Innenstadt. Müll und Co werden dann in der Zeit von 12 bis 16 Uhr gesammelt und danach vom HEB eingesammelt. Wer mag, kann sich auch an einer Sponsorenaktion beteiligen.





Treffpunkte sind

Eilpe: Eilper Str. 113a, 58091 Hagen

Wehringhausen Nachhaltigkeitszentrum: Bismarckstr. 27

Innenstadt Verbraucherzentrale: Hohenzollernstraße 8