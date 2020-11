Mutter vor Gericht

Das Kind warschließlich von zu Hause weggelaufen und hatte die Polizei eingeschaltet. Das damals zehnjährige Mädchen schilderte bei der Polizei eine Vielzahl von gravierenden Übergriffen. Angeblich sperrte die Angeklagte ihre Tochter nachts oft ein. Baden sei nur mit kaltem Wasser erlaubt gewesen, zur Strafe soll das Kind nahezu nackt vor das offene Fenster gestellt worden sein.

Gegenüber der Polizei gab das Mädchen außerdem an, es sei von der Mutter mit einer Hürtelschnalle geschlagen worden, die Mutter habe ihr mit einer Schere in die Hand gestochen und das Kind auch mit einem Messer bedroht. Mutter und Tochter lebten zur Tatzeit allein in einer Wohnung. Vor Gericht soll das Mädchen an einem der nächsten Prozesstage aussagen.