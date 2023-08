Nächster Schritt zum Seepark Hengstey

Die Seepark-Planungen am Hengsteysee gehen in die nächste Runde. Mittlerweile ist der Planungs-Wettbewerb so gut wie abgeschlossen. Nächste Woche soll der Sieger-Entwurf vorgestellt werden.

© Quelle: Stadt Hagen