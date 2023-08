Nächtlicher Streit eskaliert

Eine Frau hielt sich im Erdgeschoss des Hauses auf und sagte, sie sei Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Ihr Verlobter sei gegen 3 Uhr stark alkoholisiert nach Hause gekommen. Sie habe sich deshalb mit ihm gestritten. Irgendwann sei der Mann gewalttätig geworden und habe ihr mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Als sie die gemeinsame Wohnung verlassen wollte, habe er sie unter anderem immer wieder gewürgt. Irgendwann sei es ihr gelungen sich zu wehren und zu befreien. Sie flüchtete in die Wohnung eines Nachbarn. Der Verlobte konnte in der Wohnung angetroffen werden, er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille. Er wurde der Wohnung verwiesen und erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot sowie eine Strafanzeige. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen kümmerte sich um sie.