Nahversorgung in Dahl

Mehr als zwei Jahre nach der Flut warten die Menschen in Dahl immer noch auf eine Nahversorgung im Stadtteil. Der Edeka-Markt ist seitdem geschlossen. Netto will den Standort übernehmen, dafür sind aber Um- und Neubauten nötig. In den Sommerferien waren Gerüchte laut geworden, dass die entsprechenden Baugenehmigungen nicht erteilt worden seien. Dem hat die Stadt aber ausdrücklich widersprochen. Der Bürgerdialog findet am kommenden Dienstag um 19 Uhr in der Bürgerhalle Dahl statt.