Natur für Mensch und Tier

Nun gilt es, die Menschen am Fluss für Natur und Tiere zu sensibilisieren. Das ist Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde. Sie will durch zum Beispiel Schilder dafür sorgen, dass die Kiesbänke nicht betreten werden und Hunde an der Leine geführt werden. Außerdem sollen die Auenwiesen im Bereich des Naturschutzgebietes zum Teil eingezäunt werden. So soll der schmale Grat zwischen Erholung für die Menschen und Brut- und Lebensräume für die Tiere gelingen

Lennerenaturierung Frühjahr 2022 © Linda Kolms/Stadt Hagen