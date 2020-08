Neubau der Marktbrücke

Nächste Woche führen neue Wege in die Hagener Innenstadt. Der Neubau des Kreisverkehrs an der Eilper Straße soll dann soweit fertig sein, wahrscheinlich am Mittwoch beginnen die Arbeiten für die neue Marktbrücke. Das alte Bauwerk ist marode und nicht gemacht für den Verkehr im 21. Jahrhundert.





© Stadtarchiv Hagen