Neubau Kreisverkehr

Der Bereich wird zum Teil gesperrt, stadteinwärts wird von der Volmertal- über die Eilper Straße umgeleitet. In der anderen Richtung geht es über die Volmestraße nur noch bis zum Wasserlosen Tal.

Um den Verkehr zu entzerren, gibt es auch Änderungen im Bereich Märkischer Ring, Frankfurter und Böhmerstraße. Der zweite Bauabschnitt am Kreisverkehr soll etwa sechs Wochen dauern. Wenn der neue Kreisel fertig ist, kann mit Abriss und Neubau der Marktbrücke begonnen werden. Die Ecke wird dann gesperrt, der neue Kreisverkehr soll den Umleitungsverkehr entzerren. Das gilt auch für die Bahnhofshinterfahrung, wer nicht in die Innenstadt will, sollte diese Route nutzen.