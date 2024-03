Neubau Rahmede-Talbrücke

Für den Neubau werden die nächste Zeit Gründungspfähle und Fundamente betoniert. Auch die ersten Pfeiler sollen in Kürze in die Höhe wachsen. Beim Betonieren sind bestimmte Abläufe notwendig. Um die einhalten zu können, wird praktisch durchgearbeitet.

Genehmigungen für die Arbeiten an den Sonn- und Feiertagen liegen vor, nur an Ostersonntag wird nicht gearbeitet. Ansonsten stehen über Ostern Schalungsarbeiten an. An den weiteren Sonn- und Feiertagen sind bis Anfang Juni Arbeiten zur Sicherung der Baugruben geplant. Gearbeitet wird zwischen 7 und 17 Uhr. Der Baulärm soll sich in Grenzen halten.