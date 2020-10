Neue Corona-Auflagen für Hagen

Gastronomische Betriebe müssen von 1 bis 6 Uhr morgens geschlossen bleiben. Außerdem dürfen in dem Zeitraum keine alkoholischen Getränke in der Stadt verkauft werden. Eine Maskenpflicht besteht künftig bei allen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumen, das gilt auch für Sitzplätze. An Sportveranstaltungen dürfen weiterhin 150 und an Kulturveranstaltungen 200 Zuschauer teilnehmen. Es dürfen sich nur fünf Personen als Gruppe in der Öffentlichkeit aufhalten. Die Anzeige- und Genehmigungspflicht bei privaten Feiern bleibt bestehen. Auch die Maskenregelungen in Kitas und Schulen bleiben unverändert. Die neuen Auflagen gelten vorerst bis Ende Oktober.