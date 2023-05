Neue Fahrradständer am Hauptbahnhof

Die Fahrradanlage, die vom Land gefördert wurde, hat knapp 340.000 Euro gekostet - sie soll die verschiedenen Verkehrsmittel in Hagen besser miteinander verknüpfen. Sie ist zum Beispiel für Leute gedacht, die mit dem Rad zum Hauptbahnhof fahren und dann in den Zug steigen. Wer sein Fahrrad an seinem Zielort nicht braucht, kann es jetzt ganz bequem am Bahnhof parken und später wieder abholen. Die neue Fahrradanlage verfügt über einen Schließmechanismus und Schiebetüren, sodass Fremde nicht einfach so an die Fahrräder kommen. Bald sollen noch Gepäckfächer und eine Reparaturstation entstehen.