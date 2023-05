Neue Gartenanlage für die Villa Hohenhof

Am Freitag wurde die neue Gartenanlage der Villa Hohenhof eingeweiht. Die Villa gehörte Anfang des 20. Jhd. dem Kunsthistoriker Karl Ernst Osthaus und gilt als architekturgeschichtlich sehr bedeutend. Insgesamt rund 1,4 Millionen Euro flossen in die Restaurierung der Gartenanlage, diese soll nämlich den Tourismus in die Stadt holen und in der Zukunft eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielen. Die Villa ist seit dem Jahre 1928 im Besitz der Stadt und ist außerdem Außenstelle für das Osthaus Museum.

Die Internationale Gartenausstellung 2027, kurz IGA, ist Kernpunkt des Plans. Durch sie soll Hagen mehr Aufmerksamkeit bekommen und Touristen in die Villa Hohenhof locken. Das mit der "neuen alten" Gartenanlage, die die Ideen vom Architekten Henry Van de Velde aufnimmt:

© Radio Hagen