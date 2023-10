Neue Israelflagge vor Hagener Rathaus

Die große Israel-Flagge ist vermutlich am Sonntagmorgen gestohlen worden. Die Unbekannten haben das Seil am Fahnenmast gekappt und die aus Solidarität gehisste Flagge heruntergerissen und mitgenommen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht. Die Ermittlungen von Staatsschutz und Polizei dauern an. Die Stadt hat währenddessen eine neue Israel-Flagge vor dem Rathaus gehisst. Sie ist etwas kleiner als die alte und soll in den nächsten Tagen durch eine neue große Flagge ausgetauscht werden. Um einen erneuten Diebstahl zu verhindern hat die Polizei den Bereich genau im Blick.