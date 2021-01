Neue Maßnahmen für Hagen

Rund um den Hauptbahnhof ist künftig wieder Maskenpflicht angesagt. Die genauen Bereiche werden auf der Homepage der Stadt angezeigt. Bewohner in Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen müssen bei einer Neuaufnahme sieben Tage isoliert und anschließend getestet werden. Das Personal ist dazu verpflichtet, eine FFP-2-Maske zu tragen. Angestellte im Einzelhandel haben sich bei ihrer Arbeit mit einer Alltagsmaske zu schützen. In Behindertenwerkstätten soll in Zukunft allgemein mehr getestet werden. Trauerfeiern unter freiem Himmel dürfen mit maximal 30 Personen stattfinden. Eine Ausgangssperre oder einen Eingriff in den Bewegungsradius hält die Stadt Hagen nicht für sinnvoll. Man werde beide Maßnahmen aber nochmal mit dem Land erörtern, so Oberbürgermeister Schulz.