Neue Motorradsperrung der Prioreier Straße?!

Die Strecke war jahrelang für Motorräder gesperrt. 2022 wurde sie nach einem Gerichtsurteil aber wieder freigegeben. Seitdem hat es viele Unfälle gegeben. Der Kreis hat die Straße deshalb letztes Jahr zumindest an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder gesperrt. Doch die Unfälle gingen weiter. Zuletzt kam ein 22-jähriger Fahrer auf der Straße ums Leben. Deshalb will der Kreis die Strecke jetzt so schnell wie möglich komplett für Motorräder sperren. Vorher müssen sich aber noch Polizei und Straßen NRW zu dem Vorhaben äußern.