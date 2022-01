Neue Radwege

In dem Zuge der Wiedereröffnung soll es in Richtung Mittelstraße einen Radweg rechts von der Busspur geben. Am Graf-von-Galen-Ring sind für beide Richtungen Radwege geplant. In der Hochstraße gibt es gleich mehrere Ideen, Radwege zu installieren. Henning Keune von der Stadt Hagen glaubt, dass sich der Ärger der Autofahrer – nach der Sperrung der Marktbrücke – in Grenzen halten wird.

Die Marktrücke soll im April wieder freigegeben werden. Die neuen Radwege werden am 09. Februar im Umweltausschuss diskutiert. Einen Auszug der Pläne gibt es hier:

Entwurfsquerschnitte Hochstraße (hochstrasse-entwurfsquerschnitte.pdf)

Beschilderungs-/Markierungsplan Hochstraße Teil 1 (beschilderungs-markierungsplan-hochstrasse.pdf)