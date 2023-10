Neue Umfrage zum Stadtimage

Die Umfrage dauert circa fünf bis zehn Minuten. Mit den Ergebnissen will die Stadt mögliche Verbesserungspotentiale erkennen und umsetzen. Unter anderem geht es in der Umfrage um den öffentlichen Nahverkehr, die Einkaufsmöglichkeiten, das Nachtleben, die Fahrradfreundlichkeit und die Attraktivität für junge Familien. Außerdem gibt es einen Vergleich zu unseren Nachbarkommunen. Eine ähnliche Umfrage gab es bereits in der Vergangenheit. Sie wurde allerdings überarbeitet und neu veröffentlicht. Hier geht's zur Umfrage.