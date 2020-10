Neue Warnstreiks in Hagen

An beiden Tagen sind die Hagener Straßenbahn und die Tochterunternehmen Habus und Sander Reisen betroffen. Deshalb kann in dieser Zeit kein Notfallfahrplan angeboten werden. Ein Hinweis für Ticket-Abonnenten: Die Mobilitäts- und die Anschlussgarantie gilt an Streiktagen nicht. Am Dienstag ist voraussichtlich auch das Kundencenter am Hauptbahnhof vom Warnstreik betroffen und bleibt deshalb geschlossen.