Neuer Betreiber im Elbers 800 Grad

Eröffnung 2016

Das schicke Restaurant wurde 2016 unter dem Namen „Hohoffs 800 Grad“ im ehemaligen Kesselhaus der Elbershallen eröffnet. Zuvor hatte es einen aufwendigen Um- und Ausbau des bis dato brach liegenden Gebäudes gegeben. Doch das Hohoffs hielt sich nicht lange. Wegen Mietrückständen wurde den Betreibern 2019 gekündigt.

Wiedereröffnung 2019

Noch im selben Jahr wurde das Restaurant unter dem neuen Namen „Elbers 800 Grad“ wiedereröffnet. Dann kam die Corona-Pandemie. Das Steakhouse musste durch die Lockdowns mehrfach schließen. Nach der Pandemie sprang Elbershallen-Chef Christian Isenbeck als provisorischer Geschäftsführer ein. Jetzt ist endlich ein Nachfolger gefunden.

Foodlover Group neuer Restaurantbetreiber

Ab dem 1. September wird das Elbers 800 Grad von der relativ neuen Foodlover Group betrieben. Die Gruppe betreibt verschiedene Restaurant-Konzepte in ganz Deutschland – unter anderem auch die bekannten „Maredo-Steakhäuser“. Mit der Übernahme vom „Elbers 800 Grad“ begibt man sich aber trotzdem auf ein neues Terrain. Denn Edel-Steakhäuser gehörten bislang noch nicht zum Restaurantportfolio der Gruppe.

Hagener Restaurant als Pilotprojekt

Im „Elbers 800 Grad“ soll zunächst alles wie gewohnt weitergehen. Der Name bleibt gleich. Das Team bleibt bestehen. Und auch an der Speise- und Getränkekarte ändert sich vorläufig nichts. Langfristig sollen dann weitere Edel-Steakhäuser in ganz Deutschland entstehen. Das Hagener Restaurant soll dafür als Vorbild dienen. Die Nobel-Steakhäuser sollen sich dabei klar vom Angebot der restlichen Maredo-Restaurants abheben.

Große Freude auf beiden Seiten

Die Foodlover Gruppe ist sehr froh, das Hagener Restaurant zu übernehmen. Vor allem die einzigartige Location hat es den Verantwortlichen angetan. Außerdem biete sich der Standort in Hagen gut an, um in das Segment der Premium-Steakhäuser zu expandieren. Auch Elbershallen-Chef Christian Isenbeck freute sich im Gespräch mit Radio Hagen. Man habe einen tollen Partner und zugleich eine gute Perspektive für das wichtige Restaurant gefunden.