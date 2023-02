Neuer Centermanager für die Rathausgalerie

Der bisherige Centermanager Christoph Höptner wechselt in vergleichbarer Funktion nach Köln. Höptner hatte zuletzt vor allem mit der Sanierung der bei der Flut vollgelaufenen Galerie zu tun. Am 30. März soll sie neu eröffnen. Der neue Mann in der Galerie heißt Philipp Stabenow und ist 27 Jahre alt. Zudem ist er ein Hagener Gewächs - hier geboren, hat er beruflich in verschiedenen Malls in Bochum, Recklinghausen und Frankfurt gearbeitet.