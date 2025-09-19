Navigation

Neuer GMD stellt sich vor

Veröffentlicht: Freitag, 19.09.2025 17:11

Das Theater Hagen hat einen neuen Generalmusikdirektor: Sebastian Lang-Lessing. Am Dienstag (23. September) hat er seinen ersten großen Auftritt.

© Leszek Januszewski

Sebastian Lang-Lessing hat eine Reihe von Plänen für seine Zeit am Theater Hagen mitgebracht. Wie die Pläne aussehen und was Beethoven mit Außerirdischen zu tun hat, hört ihr im Beitrag.

© Radio Hagen

Der neue Generalmusikdirektor stellt sich morgen dem Hagener Publikum beim 1. Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters Hagen "Tristesse und Sonnenschein" vor. Das findet in der Stadthalle Hagen statt und beginnt um 19:30 Uhr.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine "spritziges, sommerliches" Programm freuen, so Lang-Lessing.

