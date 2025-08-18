Tony Bauer kommt nach Hagen

Tony Bauer ist manchen bekannt als der kleine schnauzbärtige mit dem Rucksack. Vor allem der Rucksack mit dem langen Schlauch dran ist zu seinem Markenzeichen geworden - und hat wohl auch als Inspiration für den Namen seines Bühnenprogramms, "Fallschirmspringer", gedient.

Tony Bauer hat das Kurzdarmsyndrom, in dem Rucksack versteckt sich seine künstliche Ernährung. Das Leben hat es nicht immer gut mit ihm gemeint. Er lag im Koma, war kurzzeitig blind und dann wohnt er auch noch in Duisburg. Er bietet also selbst genug Angriffsfläche für Scherze - und das hat er zu seinem Beruf gemacht. Er spricht über seine Geschichte, kuriose Situationen die er erlebt, über seinen besten Freund Hassan und "Omma und Oppa". Am liebsten nimmt er sich selbst aufs Korn um andere zum Lachen zu bringen. Sein bester Freund Hassan, seine Oma und seine Mutter kommen vielleicht nicht immer gut weg, dafür fahren sie als Ausgleich aber auch "schick in den Urlaub und so ein quatsch", sagt Tony.

Im Gespräch mit Pauline Krull hat er verraten, wessen größter Fan er ist und wie er überhaupt auf die Idee kam Comedy zu machen.