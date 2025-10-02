Theaterpremiere am Samstag

Diesen Samstag findet im Theater Hagen die Premiere des Opernklassikers "La Traviata" von Giuseppe Verdi statt. Gleichzeitig wird die Vorführung auch die erste Inszenierung der Spielzeit vom neuen Intendanten Søren Schuhmacher. Nervös ist er aber nicht:

"Die Oper" ist für viele Leute ein Thema, mit dem sie überhaupt keine Berührungspunkte haben. Manch einer schreckt vielleicht auch davor zurück eine Opernaufführung zu besuchen, aus Angst er würde nicht genug Vorwissen mitbringen. Diese Angst sei aber unbegründet, erklärt Schuhmacher:









In La Traviata geht es um eine große Liebe, die an gesellschaftlichen Umständen scheitert. Auf der Bühne werden ergreifende Musik und große Gefühle dargeboten. Was soll das Publikum denn mit nach Hause nehmen?

Samstag Abend um 19.30 Uhr geht es im Großen Haus los. Weitere Aufführungen laufen dann noch bis April 2026.