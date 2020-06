Neuer Kreisverkehr

Für sechs Wochen wird der Verkehr auf der Volmetalstraße mit verengten Spuren an der Baustelle vorbeigeleitet. Fahrzeuge können aus der Innenstadt nicht mehr in die Eilper Straße abbiegen. Eine weitere Umleitung führt von der Innenstadt und dem Märkischen Ring kommend über die Marktbrücke zur Hochstraße. Von dort geht es in die Frankfurter Straße. Der Verkehr aus Eilpe kommt von der Frankfurter Straße bis zum Märkischen Ring, das letzte Stück ab der Johanniskirche wird für den Individualverkehr freigegeben. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen beginnt mit den Arbeiten am kommenden Montag (08. Juni).