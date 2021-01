Neuer Rockerprozess

Nun geht es neu los, angeklagt sind zum Teil führende Mitglieder der Bandidos und eines Unterstützerclubs. Den Männern wird unter anderem versuchter Mord und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Hintergrund sind die heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Clubs Freeway Riders und Bandidos in Hagen. Im Prozess geht es um verschiedene Vorfälle. In einem Fall soll versucht worden sein, ein Mitglied der Freeways mit einem Schuss zu töten. Bei einem anderen Vorfall geht es um Schüsse auf einen anderen Freeway am Konrad-Adenauer-Ring.