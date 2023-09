Neueröffnung Nettos in Dahl

Zwei Jahre ist es her, als die Flut mehrere Teile unserer Stadt beschädigt hat. Betroffen war unter anderem auch der Edeka-Markt Dahl, der wegen der Flut schließen musste. Die Folge: Kein einziger Nahversorger im Stadtteil. Nun können sich die Bewohner endlich freuen. Der Markendiscounter Netto wird voraussichtlich Ende dieses Jahres öffnen. Das wurde gestern Abend in der Bürgerhalle Dahl endgültig bekanntgegeben. Und die Bäckerei Kamp öffnet ihre Filiale direkt neben Netto. Gebietsleiter der Firma Netto Peter Burgund sieht das ganze sehr optimistisch.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Der Geldautomat soll bestehen bleiben und auch der Parkplatz bleibt unverändert. Ändern tut sich trotzdem was: Zukünftig sollen die Einwohner auch Sonntags einkaufen können. Der neu eingerichtete Kamp bietet insgesamt 40 Sitzplätze innen und außen an. So wird den Einwohnern ein neuer Treffpunkt gewährt. Und das kommt bei den Einwohnern besonders gut an.





Your browser does not support the audio element.