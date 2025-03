Neues Umspannwerk für Hohenlimburg

Das neue Umspannwerk wird Im Weinhof gebaut. Der Rohbau ist abgeschlossen, aktuell werden die technischen Komponenten eingebaut, außerdem läuft der Tiefbau für die Kabelanbindung an das Hochspannungsnetz. Letzte Woche wurden zwei Transformatoren angeliefert, bis nächstes Jahr soll alles fertig sein. Das bestehende Umspannwerk "Bürgerplatz" wird bis dahin weiter betrieben. Es stammt noch aus den 1970er Jahren und hat das Ende seiner technischen Lebensdauer erreicht. Mit dem neuen Umspannwerk will der Energieversorger die zuverlässige Stromversorgung in Hohenlimburg langfristig sicherstellen.