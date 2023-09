Neues Umspannwerk geplant

Das Umspannwerk soll künftig das bestehende am Brucker Platz ersetzen. Das ist inzwischen in die Jahre gekommen. Das neue soll 2026 fertig und an das Hochspannungsnetz angeschlossen sein. Aufgabe des neuen Werkes ist es laut Enervie, das Stromverteilungsnetz für Industriebetriebe, Gewerbe und Privatkunden auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Die Enervie plant für den Bau einen zweistelligen Millionenbetrag ein. Die Pläne werden morgen in der Bezirksvertretung Hohenlimburg besprochen.