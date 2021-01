Neuinfektionen in der Stadt

In einer Werkstatt in Hagen sowie in einer Einrichtung im Ennepe-Ruhr-Kreis, in der vermehrt Menschen aus Hagen arbeiten, wurden rund 100 positive Fälle nachgewiesen. 280 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Außerdem gibt es im Helmut-Turck-Zentrum der AWO 17 Corona-Infektionen. Drei weitere Alten- und Pflegeheime werden noch entsprechend eingedämmt, weisen aber aktuell keine Neuinfektionen auf.