Neujahrskonzert des Philharmonischen Orchesters Hagen

Das Philharmonischen Orchester Hagen lädt zum Start ins Neue Jahr mit dem traditionellen Neujahrskonzert ein. In der Stadthalle stehen am 1. Januar ab 18 Uhr Werke des Komponisten Erich Wolfgang Korngold auf dem Programm. Korngold emigrierte von Wien in die USA. Somit steht der Abend unter dem Titel: „Von Wien nach Hollywood – Korngold und die goldene Ära“.