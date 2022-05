NRW-Streetbasketball-Tour 2022

Gespielt wird im 3 gegen 3. Termin für Hagen ist der 16. Juni. Los geht es um 12 Uhr auf dem Marktplatz an der Springe. Die Teams, die sich in ihrer Altersklasse durchsetzen, sind für das Finalturnier am 18. Juni in Recklinghausen qualifiziert und bekommen außerdem passende Basketball-Preise. Die Teilnahme pro Team kostet 20 Euro. Alle Spielerinnen und Spieler erhalten ein NRW-Streetbasketball-Tourshirt. Anmelden kann man sich hier oder direkt am Turniertag vor Ort.