nrwleuchtet: Verkehrsministerium startet Sicherheitsaktion

Die Landesverkehrswacht NRW hat die Aktion "NRW leuchtet" gemeinsam mit Oliver Krischer, dem NRW-Verkehrsminister, gestartet. Es werden knapp 500.000 Artikel mit reflektierenden Materialien an Kindertagesstätten, Seniorenvertretungen und Verkehrswachten verteilt. Gleichzeitig erhalten Moderatoren, die Veranstaltungen im Bereich Fahrrad/Pedelec sowie mit Senioren und Jugendlichen durchführen, Musterkoffer mit Artikeln, die für die jeweilige Zielgruppe die Sichtbarkeit erhöhen. Die finanzielle Unterstützung dazu kommt Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr.

"Man erhöht die eigene Sichtbarkeit"

"Wer zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem E-Scooter im Straßenverkehr unterwegs ist - und dabei dunkel gekleidet, wird von Autofahrerenden erst sehr spät wahrgenommen. Mit heller und am besten reflektierender Kleidung erhöht man die eigene Sichtbarkeit und ist viel sicherer unterwegs. Das gilt insbesondere für Kinder, die schon bei Tageslicht viel leichter von anderen Verkehrsteilnehmenden übersehen werden", sagte Verkehrsminister Oliver Krischer zum Startschuss von "NRW leuchtet". Um das zu verdeutlichen wurde, mit Unterstützung von Kindern einer Düsseldorfer Kindertagesstätte, in der verdunkelten Tiefgarage des Ministeriums gezeigt, wie groß die Unterschiede sind. Während die reflektierenden Materialien schon bei leichtem Lichteinfall direkt zu sehen waren, war die dunkle Kleidung kaum zu sehen. "Im Verkehr auf der Straße zeigt sich das natürlich noch deutlicher. In dunkler Kleidung ist eine Person im Scheinwerferlicht eines Autos ab etwa 25 Meter Abstand nicht mehr zu sehen. In heller Kleidung ist eine Person bis zu 40 Meter und mit reflektierenden Materialien ausgestattet sogar in über 100 Meter Abstand zu sehen", betonte Minister Krischer.

Beschluss des Landtags machte Aktion möglich

Die über 100 Musterkoffer mit reflektierenden Artikeln für die Moderatoren – von Einkaufstrolley und Kleidung über Speichenreflektoren und Wolle bis hin zu Hundeleinen und netten Motivanhänger - habe man daher gerne gefördert. Die 1.000 Pakete mit Sichtbarkeitsmaterialien für die Kindertagesstätten wurden durch einen Beschluss des Landtags NRW 2023 zum Haushalt 2023 möglich.