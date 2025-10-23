Ostflügel vom Weißen Haus für Trumps Ballsaal abgerissen

Navigation

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 20:56

Der Ostflügel, in dem traditionell die Büros der First Ladys untergebracht waren, wurde 1942 errichtet. Innerhalb weniger Tage wird der Gebäudeteil abgerissen - für ein Bauprojekt von Präsident Trump.

Washington (dpa) - Im Zuge der Bauarbeiten für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus ist der Ostflügel des historischen Gebäudes in Washington inzwischen nahezu vollständig abgerissen worden. Am Donnerstagmittag (Ortszeit) war auf Fotos nur noch ein kleiner Rest des 1942 errichteten Gebäudeteils sichtbar. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag angekündigt, dass dies geschehen werde.

Die Arbeiten am Ballsaal sollen vor dem Ende von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2029 abgeschlossen sein. Der Republikaner hatte im Sommer mehrmals betont, das neue Gebäude werde das Weiße Haus nicht berühren. Kritiker sprechen deshalb von Wortbruch. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sagte vor Journalisten, Baupläne änderten sich nun mal.

Denkmal- und Bürgerrechtsorganisationen werfen Trump außerdem vor, ohne angemessene Genehmigungsverfahren in das historische Ensemble einzugreifen. Sie fordern einen Baustopp, bis das Projekt von den zuständigen Behörden geprüft wurde.

