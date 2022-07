Papier in der Kunst

Im Kunstquartier dreht sich am Donnerstag alles um Papier. Beim Workshop „Papier in der Kunst – gefaltet, gestaltet, geschnitten und mehr“ machen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Ausflug in die Vergangenheit – denn auch ein Paolo Picasso arbeitete zu seiner Zeit schon mit Papier. Workshop-Leiterin ist die Hagener Autorin und Papierkünstlerin Birgit Ebbert.

© Osthaus Museum/Werner Hannappel